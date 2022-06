C'est

un truisme de dire que la science-fiction se préoccupe de l'avenir et

que nombre de ses acteurs ont dénoncé les dérives possibles, voire

probables, des sociétés industrielles et technologiques ; le nom de

George Orwell vient spontanément aux lèvres, mais aussi ceux de John

Brunner, Norman Spinrad, Michel Jeury, J.-G. Ballard, Frederik Pohl

& Cyril M. Kornbluth, et bien d'autres encore.

La

science-fiction sait déceler les germes de ces dérives dans le présent,

car c'est bien du présent que rayonnent les avenirs possibles, et c'est

au présent que se décide chaque jour le monde de demain.

La

méfiance face aux nouveaux développements technologiques et aux

changements sociaux qui en résultent, la peur de l'avenir et le désir

de contrôle d'une société obnubilée par un discours sécuritaire… tout

cela a déjà été abordé par la science-fiction, et s'il est une chose

dont elle a permis de prendre conscience, c'est que les technosciences

et leurs développements sont la principale cause de changement dans nos

sociétés modernes. De ces changements en cours ou en germe, nul ne peut

prévoir les retombées mais on sait aussi qu'élever des barrières ou des

murs n'amène qu'à les voir tomber un jour, de manière plus ou moins

brutale. Aussi, plutôt qu'interdire, la sagesse, mais aussi le

réalisme, devrait inciter à laisser libre cours à la liberté d'innover

et de créer. Le futur qu'il nous faut inventer chaque jour ne doit pas

être basé sur la peur, mais sur le partage et le respect.

La

loi Création et Internet, rejetée le 9 avril dernier à l'Assemblée

nationale, doit être de nouveau soumise à la fin du mois à la

représentation nationale.

Cette loi, dont on nous affirme

qu'elle défendra les droits des artistes et le droit d'auteur en

général, nous apparaît surtout comme un cheval de Troie employé pour

tenter d'établir un contrôle d'Internet, constituant par là même une

menace pour la liberté d'expression dans notre pays.

Les

artistes, les créateurs, tous ces acteurs de la culture sans qui ce mot

serait vide de sens, se retrouvent instrumentalisés au profit d'une loi

qui, rappelons-le, contient des mesures telles que le filtrage du Net,

l'installation de mouchards sur les ordinateurs des particuliers, la

suspension de l'abonnement à Internet sans intervention d'un juge et

sur la base de relevés d'IP (dont le manque de fiabilité a depuis

longtemps été démontré) effectués par des sociétés privées et

l'extension de mesures prévues à l'origine pour les services de police

luttant contre le terrorisme à l'échange non autorisé de fichiers entre

particuliers.

Profondément attachés au droit d'auteur, qui

représente l'unique ou la principale source de revenus pour nombre des

travailleurs intellectuels précaires que nous comptons dans nos rangs,

nous nous élevons contre ceux qui le brandissent à tout bout de champ

pour justifier des mesures de toute façon techniquement inapplicables,

certainement dangereuses, dont le potentiel d'atteinte aux libertés

n'est que trop évident aux yeux de ceux qui, comme nous, pratiquent

quotidiennement dans le cadre de leur travail l'expérience de pensée

scientifique, politique et sociale qui est au cœur de la

science-fiction.

Également conscients de l'intérêt et de la

valeur des communautés créatives, nous nous élevons aussi contre les

dangers que cette loi fait peser sur le monde de la culture diffusée et

partagée sous licence libre, qui constitueune richesse accessible à

tous.

Internet n'est pas le chaos, mais une œuvre collective,

où aucun acteur ne peut exiger une position privilégiée, et c'est une

aberration de légiférer sur des pratiques nées de la technologie du

XXIe siècle en se basant sur des schémas issus du XIXe siècle, songez-y.

Car l'avenir est notre métier.